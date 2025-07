Basta Berlin (283) – Fabelwesen

Es war einst ein Land, in dem die Schweine regierten und das Bürger-Schaf brav folgte. Doch dann wurden die Zäune für Wölfe geöffnet. Wenig später musste der Bauernhof in den Lockdown. Und statt Futter gibt es nun Waffen für die Nachbarn. Ob die Schafe aufwachen? Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, begeben sich in das Reich der Fabelwesen: Im Kanzleramt thront der unnahbare Greif, in seinen Klauen hält er unser Steuergeld. Im Finanzministerium waltet ein Golem der Zahlen, der vom Schuldenzauber getrieben wird. Und durch das Verteidigungsministerium trampelt ein SPD-Bär mit Panzerhelm…

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!



00:02:10 Aufarbeitung jetzt!



00:34:19 Der berühmte „Mittelteil“



00:50:50 Wirtschaftswunder



01:06:32 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin