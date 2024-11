Im Gespräch: Heiko Schrang: "Die Jahrtausendlüge – Das verbotene Wissen"

Heiko Schrang hat mit dem Buch "Jahrtausendlüge" einen Nachfolger zu seinem bereits 2010 vorangegangen Buch "Jahrhundertlüge" vorgelegt. Das Buch stellt ein Kompedium des Wissens dar, welches in den Neuen Medien seit Jahren zirkuliert und intensiv diskutiert, aber in den Leitmedien systematisch verschwiegen wird. So kann der Leser beispielsweise die inzwischen bekannten Hintergründe verschiedener Kriege (in Vietnam, Ukraine, Irak, etc.) erfahren.

Die Frage der Finanzierung der Kriege zieht sich wie ein roter Faden durch sein Werk und führt zwangsläufig zu mehr oder minder clandestinen Gruppen, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Ebenso beleuchtet werden die Themen Satanismus und der Einfluss auf die Popkultur und drängende Themen wie die Klimadebatte. Heiko Schrang erklärt im Interview mit Markus Fiedler einige brisante Details, die so noch nicht veröffentlicht wurden und erzählt über seine Beweggründe, dieses Buch zu schreiben. Selbst gut informierte Zuschauer der Neuen Medien werden verwundert sein über die zahlreiche Fakten, die sie noch nicht kennen. Quelle: apolut