Das ist die Bühne für die Blaue Welle!

Die Blaue Welle kommt! Am 30. März geht es los in Velten/Oberhavel mit der Kundgebung „Frieden mit Russland“ (17 Uhr, Bahnhof). Heute präsentieren wir erstmals unsere mobile Bühne – das Video oben zeigt die Generalprobe vom Aufbau am letzten Wochenende. Vor allem Vorfeld der entscheidenden Wahlen helfen wir mit, die Altparteien zu entmachten – indem wir keine drögen politischen Veranstaltungen machen, sondern Freiluft-Feste, die Jung und Alt ein paar mitreißende Stunden bereiten. Jeder wird danach von einem neuen Deutschland träumen: So schön kann Patriotismus sein.

Auf der riesigen COMPACT-Bühne gibt es Live-Musik, knallige Reden von Politikern und Aktivisten, Disko-Schwof, Interviews mit betroffenen und betrogenen Bürgern, es gibt Gaukler, Leckereien zum Essen und Getränke. Erleben Sie die besten Künstler aus dem patriotischen Spektrum und die COMPACT-Partyband! Das Ganze ist keine der üblichen Parteiveranstaltungen und keine Parteiwerbung. Vielmehr handelt es sich um Volksfeste, die Lust auf die patriotische Wende machen. COMPACT – aus dem Volk, durch das Volk und für das Volk! Das Subjekt der politischen Veränderungen muss das Volk sein, keine bestimmte Partei! Los geht es am Ostersamstag (30.3.) in Velten/Oberhavel mit unseer Kundgebung „Frieden mit Russland“ (17 Uhr, Bahnhof). Das erste Volksfest wird am 13. April in Sonneberg/Thüringen sein, danach geht es am 27.4. in Zittau/Sachsen weiter. Alle Informationen und Termine finden Sie hier. Bitte spenden Sie für unsere Veranstaltungsoffensive – denn der Eintritt ist frei! Über Paypal an: [email protected] oder per Einzugsermächtigung hier.



Quelle: COMPACT-TV