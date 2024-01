Skandal: AfD-Jugend soll verboten werden!

Trotz herbeigeredetem „Geheimtreffen-Skandal“ erreicht die AfD in Umfragen weiterhin Rekordwerte. Ein Verbot der Partei ist ebenfalls nicht so einfach. Wie könnte man die Opposition also anderweitig unterdrücken? Innenministerin Nancy Faeser weiß es: Durch ein Verbot der Jugendorganisation Junge Alternative.

Wie realistisch dieser Plan ist, welche „Beweise“ angeführt werden und was das für die AfD bedeuten könnte, erfahren Sie heute von Anna Leisten (Landeschefin der Jungen Alternative Brandenburg) und TV-Chef Paul Klemm.

Quelle: COMPACT-TV