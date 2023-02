Basta Berlin (162) – Draculas Erben

Mal wieder heißt es: Bürger versus Regierung. Während als Dracula verkleidete Fiedensfalken das Land weiter in einen Krieg führen, zeigt sich Karl Lauterbach in Sachen Corona als Wiederholungstäter. Und die Medien mischen bei beidem kräftig mit…Dazu mehr in einer weiteren Folge BastaBerlin!

Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, machen heute einen Rundumschlag durch die aktuelle Politik: Während der Krieg in der Ukraine weiter befeuert wird, wird die Korruption in dem Land weiter totgeschwiegen. Stattdessen schließen grüne Politiker Freundschaft mit rechten Spießgesellen. Der Gesundheitsminister braut derweil sein eigenes Impf-Süppchen: Ist eine neue Pandemie bereits in Sicht?

Quelle: Basta Berlin