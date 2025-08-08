Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Bühne, Waffe, Fassade – Wie Migration zur Projektionsfläche wird

Freigeschaltet am 08.08.2025 um 16:00 durch Sanjo Babić
Bild: apolut / Eigenes Werk
Bild: apolut / Eigenes Werk

Migration spaltet. Zwischen Mitleid und Misstrauen, Ordnung und Offenheit, Schutz und Strategie. Wer profitiert, wer verliert – und warum Differenzierung heute als Tabubruch gilt.

Die Gäste:

  • Dr. Paul Brandenburg – Arzt, Publizist, Bürgerrechtler
  • B-LASH – Rapper, Aktivist, Berliner Stimme mit Haltung
  • Tariq Hübsch – Germanist, Politikwissenschaftler, Dozent für islamische Theologie
  • Kayvan Soufi-Siavash – Moderator, Autor, medienkritischer Analyst
  • Host: Jens Lehrich – Journalist, Gesprächsführer mit Haltung
  • Ungeschnitten. Unbequem. Unbestechlich.

Quelle: apolut

