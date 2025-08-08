Bühne, Waffe, Fassade – Wie Migration zur Projektionsfläche wird
Migration spaltet. Zwischen Mitleid und Misstrauen, Ordnung und Offenheit, Schutz und Strategie. Wer profitiert, wer verliert – und warum Differenzierung heute als Tabubruch gilt.
Die Gäste:
- Dr. Paul Brandenburg – Arzt, Publizist, Bürgerrechtler
- B-LASH – Rapper, Aktivist, Berliner Stimme mit Haltung
- Tariq Hübsch – Germanist, Politikwissenschaftler, Dozent für islamische Theologie
- Kayvan Soufi-Siavash – Moderator, Autor, medienkritischer Analyst
- Host: Jens Lehrich – Journalist, Gesprächsführer mit Haltung
Ungeschnitten. Unbequem. Unbestechlich.
Quelle: apolut
