Bühne, Waffe, Fassade – Wie Migration zur Projektionsfläche wird

Migration spaltet. Zwischen Mitleid und Misstrauen, Ordnung und Offenheit, Schutz und Strategie. Wer profitiert, wer verliert – und warum Differenzierung heute als Tabubruch gilt.

Die Gäste: Dr. Paul Brandenburg – Arzt, Publizist, Bürgerrechtler B-LASH – Rapper, Aktivist, Berliner Stimme mit Haltung Tariq Hübsch – Germanist, Politikwissenschaftler, Dozent für islamische Theologie Kayvan Soufi-Siavash – Moderator, Autor, medienkritischer Analyst Host: Jens Lehrich – Journalist, Gesprächsführer mit Haltung Ungeschnitten. Unbequem. Unbestechlich. Quelle: apolut