Ivo Sasek zum Versuchskarnickel-Prinzip

Alles, was auf den Markt gebracht wird, muss zuerst auf Gedeih und Verderb getestet werden. Nach dem Willen der „Möchtegern-Weltherrscher“ soll das Volk als Versuchskarnickel für ihre neuen Entwicklungen herhalten. Ebenso muss das Volk für diese Kriegstreiber in die Kriege ziehen. Ivo Sasek dreht den Spieß um und fordert: Ja zu ALLEM – ABER jetzt geht erst IHR voran und testet zuerst alles an EUCH! Wir sagen ja zu Kriegen – ABER ...

Ja zum Reset – aber zuerst an denen 20 Jahre testen. Ja zur Totalüberwachung – aber zuerst an all denen testen, die dies entwickelt haben, die das an uns anwenden wollen. Nein, zuerst einmal machen wir die Truman Show mit ihnen. Wir beobachten sie. Impfzwang ja, aber zuerst mal all diese Gesellen, die uns jetzt gezwungen haben zweieinhalb Jahre – oder wie lang es war – zu diesen Impfungen. Die Lauterbachs und alle zusammen, die ganzen Kumpels. Alle Politiker, alle von diesen Institutionen, die das gefördert haben, sie alle zuerst. Mit den wirklichen Mitteln, die sie entwickelt haben: Spritzen das rein und beobachten, was mit ihnen nach 20 Jahren geschieht. Dann stimmen wir noch einmal ab, ob wir das wollen oder nicht. ...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV