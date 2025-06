Digitales Gefängnis - Enteignung von Volksvermögen

Geplantes EU-Vermögensregister! Erwartet Sie das Ende Ihrer persönlichen Freiheit? Gefangen in einer digitalen Totalkontrolle? Bis zur Enteignung von Ihrem Hab und Gut? Und nicht allein das, wenn Sie nicht nach den Vorgaben spuren, werden Sie bestraft. Verschwörungsfantasien oder reale Risiken der digitalen Entwicklungen?

[Sprecher] „Gefährliche Enteignung von Volksvermögen: Warnung vor dem EU-Vermögensregister“, titelte die Schweizerzeit auf ihrer Website am 8.5.2025.

Tatsächlich will die EU scheinbar mittels Vermögensregister tiefer denn je in die finanziellen Geheimnisse ihrer Bürger blicken. Konten, Immobilien, Wertpapiere, Gold, Kryptowährungen usw. bis hin zur Kunstsammlung. Sämtliche Vermögensdaten aller EU-Bürger sollen zentral erfasst und überwacht werden – unter dem Vorwand von Geldwäsche- und Steuerbekämpfung. Was heute als „Transparenz“ verkauft wird, könnte in Kürze Türöffner für Zwangsabgaben, Enteignung und digitale Kontrolle sein! Kla.TV warnt vor solchen Entwicklungen, welche eine ahnungslose Menschheit direkt in eine Versklavung führen und strahlt anschließend die Sendung „Digitales Gefängnis“ erneut aus...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV