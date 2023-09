SAVE THE DATE: Großdemonstration 16.09.23 Magdeburg

„Jetzt schlägt die Stunde der Reformation 2.0. Und dieses Mal geht es um alles! Nämlich um die Rettung der Menschheit.“ (Prof. Dr. Sucharit Bhakdi) SAVE THE DATE - Großdemonstration am Samstag, 16. September 2023 um 13 Uhr auf dem Domplatz, Magdeburg. Die Bewegungen „Alternative für Kinder“, „REFORMATION 2.0“ und “Deutschland steht auf“ laden Sie herzlich ein.

Wenn ein Wirtschaftsminister am Volk vorbei regiert und für einen Gesundheitsminister gesundheitliche Selbstbestimmung nur noch eine leere Worthülse ist, wenn eine demokratisch gewählte Regierung ihre Souveränität an eine zentralistische, nicht gewählte Institution (WHO) abgibt und wenn Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf dem Spiel stehen – dann ist es höchste Zeit zu handeln!

Die Bewegungen „Alternative für Kinder“, „REFORMATION 2.0“ und “Deutschland steht auf“ laden Sie herzlich ein. Unabhängig von politischen oder ideologischen Differenzen gilt es nun gemeinschaftlich für eine bessere Zukunft einzustehen.

