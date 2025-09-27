Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Wer steuert das Welten-Chaos? Interview mit Ernst Wolff

Wer steuert das Welten-Chaos? Interview mit Ernst Wolff

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 11:22 durch Sanjo Babić
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/38867) / Eigenes Werk
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/38867) / Eigenes Werk

„Wir leben wahrscheinlich im größten Umbruch in der gesamten Geschichte der Menschheit“, so Ernst Wolff im aktuellen Interview mit Kla.TV. Er bringt dort zukunftsentscheidende Zusammenhänge auf den Punkt: Was haben die Kriege in der Ukraine und im Gaza-Streifen mit den aktuellen Zielen der KI-Industrie zu tun? Welche Rolle spielen China, Russland oder sogar die AfD? Und warum wurde 2024 Klaus Schwab im WEF abgesägt? In dieser Sendung spricht E. Wolff nicht nur über die Hintergrundmächte – er gibt auch einen Vorausblick auf äußerst wichtige zukünftige Entwicklungen.

Moderator: Wir begrüßen heute bei uns im Studio Ernst Wolff. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, ein paar brennende Fragen mit uns zu klären. 

Ernst Wolff: Besten Dank für die Einladung...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte gern in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige