Wer steuert das Welten-Chaos? Interview mit Ernst Wolff

„Wir leben wahrscheinlich im größten Umbruch in der gesamten Geschichte der Menschheit“, so Ernst Wolff im aktuellen Interview mit Kla.TV. Er bringt dort zukunftsentscheidende Zusammenhänge auf den Punkt: Was haben die Kriege in der Ukraine und im Gaza-Streifen mit den aktuellen Zielen der KI-Industrie zu tun? Welche Rolle spielen China, Russland oder sogar die AfD? Und warum wurde 2024 Klaus Schwab im WEF abgesägt? In dieser Sendung spricht E. Wolff nicht nur über die Hintergrundmächte – er gibt auch einen Vorausblick auf äußerst wichtige zukünftige Entwicklungen.

Moderator: Wir begrüßen heute bei uns im Studio Ernst Wolff. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, ein paar brennende Fragen mit uns zu klären. Ernst Wolff: Besten Dank für die Einladung...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV