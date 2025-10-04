Russland-Experte: St. Petersburg von NATO-Drohnen getroffen?

Bomben-Enthüllung: Russland-Experte Thomas Röper ("Anti-Spiegel") berichtet aus eigener Anschauung über Drohnenangriff im Bezirk St. Petersburg, die nur aus oder über NATO-Gebiet gekommen sein können. In einem ausführlichen Gespräch geht es um die Frage, wie weit wir von einem direkten Ktieg NATO-Russland noch entfernt sind und wie sich die wichtigsten Akteure – Putin, Trump, Marz – auf diese Situation vorbereiten.

