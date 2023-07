Klima-Wahn: Jetzt wollen sie die Sonne verdunkeln!

Es klingt wie ein schlechter Scherz, doch ist tatsächlich absurde Realität. In den USA ist ein Regierungspapier aufgetaucht, in welchem konkrete Vorschläge zur Verdunkelung der Sonne gemacht werden. Und dies alles, um die vermeintliche Klima-Katastrophe aufzuhalten. Was es damit auf sich hat und wo und wie die ersten „Sonnen-Experimente“ umgesetzt werden sollen, erfahren Sie heute von Paul Klemm und André Poggenburg.

Quelle: COMPACT-TV