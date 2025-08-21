Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Angst vor Seuchen, die Folge von 40 Jahren Gehirnwäsche?

Angst vor Seuchen, die Folge von 40 Jahren Gehirnwäsche?

Freigeschaltet am 23.08.2025 um 11:41 durch Sanjo Babić
Bild: Kla.TV (www.kla.tv/38620) / Eigenes Werk
Bild: Kla.TV (www.kla.tv/38620) / Eigenes Werk

Als 2020 das Coronavirus ausbrach und für Angst und vor allem Verwirrung sorgte, hinterfragten nur Wenige die vorgetäuschte und aufgebauschte Gefährdung. Wie konnte es dazu kommen, dass die gesamte Menschheit dieser globalen Panikmache Glauben schenkten. Laut Michael Leitner durch eine über 40-jährige Gehirnwäsche durch Medien, Fernsehen und Gesundheitsorganisationen. Wie mit gezielter Panikmache das Narrativ der ersten Pandemie von internationaler Tragweite entwickelt und verbreitet wurde, zeigt er in seinem aufschlussreichen Vortrag „AIDS – die Mutter aller Seuchen“ auf.

Wissen Sie, wie Angst vor der Gefahr von tödlichen Seuchen in den Köpfen der ganzen Menschheit verankert, ja gleichsam eingeimpft wurde? Über 40 Jahre Gehirnwäsche soll die Durchsetzung der Zwangsmaßnahmen im Namen der Gesundheitsdiktatur während der Corona-Pandemie erst möglich gemacht haben. 

Wie mit gezielter Panikmache das Narrativ der ersten Pandemie von internationaler Tragweite entwickelt und verbreitet wurde, zeigte Michael Leitner, Journalist, Buchautor und Filmemacher, in seinem aufschlussreichen Vortrag auf YouTube „AIDS – die Mutter aller Seuchen“ auf.
Mit freundlicher Genehmigung von Michael Leitner gibt Ihnen Kla.TV nachfolgend einige seiner Erkenntnisse aufgrund seiner investigativen Recherchen weiter.

Quelle: Kla.TV

