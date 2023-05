Rechtsruck bei Österreichs Sozialisten

COMPACT-Kolumnist Martin Sellner macht auf eine Revolution innerhalb der Sozialistischen Partei Österreichs aufmerksam. Hier wurde der Migrationskritiker Hans Peter Doskozil bei einer Mitgliederbefragung zum neuen Parteivorsitzenden gewählt. Die Mitgliederbefragung machte aber auch deutlich, wie tief gespalten die SPÖ derzeit ist. Doskozil als Vertreter des dezidiert konservativen Parteiflügels konnte sich mit 33,68 Prozent der Stimmen nur ganz knapp vor seinen beiden linksliberalen Konkurrenten Andreas Babler (31,51 Prozent) und Pamela Rendi-Wagner (31,35 Prozent) behaupten.

Gegner der illegalen Migration

Doskozils Aufstieg begann im Jahr 2007, als er zum Bürgermeister der Stadt Mattersburg im Burgenland gewählt wurde. 2015 wurde der SPÖ-Politiker landesweit bekannt, als er als Landespolizeidirektor des Burgenlandes für eine restriktive Migrationspolitik eintrat.

2016 übernahm er auf Bundesebene das Amt des Verteidigungsministers, wo er für eine Erhöhung der Ausgaben für das Heer sorgte. 2020 wurde Doskozil zum burgenländischen Landeshauptmann gewählt. In diesem Amt tätigte er immer wieder markige Stellungnahmen für eine verstärkte Bekämpfung der illegalen Migration.

Doskozil wurde ganz offensichtlich von etwa einem Drittel der SPÖ-Basis gewählt, um den scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg der patriotischen FPÖ wie auch der linken KPÖ aufzuhalten. Sehen Sie sich in dem Video an, wie unser Kolumnist Martin Sellner den neuen Mann an der SPÖ-Spitze einschätzt.

Quelle: COMPACTTV