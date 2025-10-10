Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
M-PATHIE – Zu Gast heute: Birgit Assel "Alles liegt in deiner Hand"

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 14:44 durch Sanjo Babić
Birgit Assel (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk
Birgit Assel (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk

Birgit Assel ist Dipl.-Sozialpädagogin und Traumatherapeutin. Seit 2006 arbeitet sie mit der Identitätsorientierten Psychotraumatherapie (IoPT) nach Prof. Dr. Franz Ruppert in eigener Praxis und bietet seit 2009 Aufbaukurse, Fort- und Weiterbildungen wie auch Supervisionen an. In diesem Interview spricht der Moderator Rüdiger Lenz mit Birgit Assel über die Entwicklung verschiedener Gegenbewegungen zum Staat. Regelmäßig kommen neue Menschen hinzu und suchen nach Orientierung. Viele Menschen in diesen Bewegungen zeigen deutlich, dass sie lernen können und imstande sind, mit sich selbst wieder in Kontakt zu kommen.

Die alte Vorstellung, von Vater Staat verstanden, behütet und geschützt zu werden, war eine bequeme Illusion. Schließlich war es äußerst komfortabel, eine Welt vorgesetzt zu bekommen, an dessen Angeboten man sich nur einfach entlangzuentwickeln brauchte.

In dieser neuen Welt der Gegenbewegungen zum Staat werden viele vor die Herausforderung gestellt, zur Erlangung echter Freiheit alles von neuem lernen. Insbesondere, dass man ganz allein für sein Leben zuständig ist. Denn Freiheit ist ohne Eigenverantwortung nicht möglich – der Staat hingegen will folgsame, unmündige Bürger. Solche unmündigen Bürger begreifen jedoch Konformität als Autorität und lassen schier nichts mehr zu, was der staatlich-politischen Norm entgegensteht.

Diesen Anpassungsprozess zu durchbrechen und sich für all das, was in einem steckt, zu interessieren, wird zur individuellen Lebensaufgabe. Sich zu trauen und sich auch zuzutrauen, in sein eigenes Leben einzutauchen, ist das, was diese Bewegungen derzeit so interessant macht.

Wer sich selbst nicht lebt, der wird von anderen Kräften gelebt. Sich von seiner Täter- und Opferhaltung zu befreien, sind wichtige Vorbedingungen dazu.

Mehr über Birgit Assel hier: https://igtv.de

Quelle: apolut

