WLAN: Big Brother is watching you!

WLAN: Der Spion im eigenen Wohnzimmer! Ist es mit WLAN-Technologie möglich, Gegenstände oder gar Personen in einem Raum von außen her graphisch sichtbar zu machen? Ja, ist es! Aber nicht nur das! Die Besitzer eines WLAN-Routers laufen Gefahr, sich und vermutlich auch andere unwissentlich in eine Totalüberwachung hinein zu begeben. In dieser Sendung sehen Sie, wie dies möglich ist.

Dank Ihrem WLAN kann man Sie jetzt überall in Ihren eignen vier Wänden zuhause „sehen“. Wie ist das möglich? Und wollen Sie das? WLAN-Router und alle Ihre intelligenten Geräte, einschließlich Ihres intelligenten Zählers, erzeugen ein dichtes EMF-Strahlungsnetz in Ihrem Zuhause. Ein Scanner außerhalb Ihrer Wohnung kann aufgrund dieses Strahlungsnetzes alle Ihre Gegenstände, Personen im Haus usw. trotz dazwischenstehenden Wänden erkennen. Ein Team der Carnegie Mellon University und der University of Waterloo „baute das Gerät mit einer handelsüblichen Drohne und leicht erhältlicher Hardware im Wert von 20 USDollar“. Technokraten erfinden ohne Gewissen, Ethik oder Moral. Wie funktioniert es?...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV