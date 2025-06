Daniele Ganser: Wahrheit, Spaltung und Krieg. Kommt jetzt die Revolution? (Jasmin Kosubek 3.5.2025)

Am 3. Mai 2025 traf der Schweizer Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser in Berlin die Journalistin und YouTuberin Jasmin Kosubek für ein Gespräch. Die beiden sprachen über revolutionäre Umbrüche in Politik und Gesellschaft, über die Hoffnung auf eine friedlichere Welt – und darüber, was es bedeutet, Teil der Menschheitsfamilie zu sein, auch wenn es schwerfällt. Bekannt wurde Ganser durch seine Forschung zu NATO-Geheimarmeen („Operation Gladio“) und seine Kritik an verdeckten Kriegsoperationen westlicher Staaten.

In seinen Vorträgen thematisiert er das UNO-Gewaltverbot, die Bedeutung von Achtsamkeit im Medienzeitalter und die Idee der Menschheitsfamilie als ethisches Gegengewicht zu Polarisierung und Gewalt.



Seine Bücher wie „Imperium USA“ oder „Illegale Kriege“ haben ihn international bekannt gemacht und wurden mehr als 100’000 mal verkauft. Ganser scheut sich nicht kontrovers diskutierten Themen wie 9/11 oder den aktuellen Konflikt in der Ukraine öffentlich anzusprechen. Er vertritt die Ansicht, dass WTC7 am 11. September 2001 gesprengt wurde. Zum Thema Ukraine kritisiert Ganser die Rolle der US-amerikanischen Task Force Dragon, die in Wiesbaden stationiert ist und laut seiner Analyse eine zentrale militärische Schnittstelle für Operationen gegen Russland darstellt. Im Gespräch mit Jasmin geht es um Werte wie Mut, Liebe und Wahrheit – und wie sie sich in Zeiten von Druck und Kritik bewähren. Quelle: Daniele Ganser