Sellner: Die identitäre Migrationsrevolution

„Es ist längst zu spät“ und „Wir können eh nichts mehr ändern“ sind Phrasen, die man selbst von einigen Mitstreitern zu hören bekommt. Doch so ernst die Lage in Mitteleuropa und insbesondere in Deutschland auch ist, es bestehen definitiv noch Hoffnung und Zeit. Martin Sellner erklärt in der fünften Folge seiner „Remigration-Reihe“, wie der tatsächliche Stand der Dinge ist und auf welche Schwerpunkte wir uns jetzt konzentrieren müssen.

Besonders seit 2015 wird Deutschland mit Asylanten geflutet. Die jetzige Welle übertrifft sogar die Zahlen von damals. Jeder will nach Deutschland, weil hier das meiste Geld und Sozialleistungen zu holen sind. Doch damit sollte endlich Schluss sein. Quellen: https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61646/bevoelkerung-mit-migrationshintergrund/ https://de.wikipedia.org/wiki/Hugenotten#/media/Datei:Relief_Joachim-Friedrich-Str_4_(Halen)_Johannes_Boese.jpg https://de.wikipedia.org/wiki/Immigration_and_Naturalization_Services_Act_of_1965#/media/Datei:President_Lyndon_B._Johnson_Signing_of_the_Immigration_Act_of_1965_(02).jpg Seine Analyse sehen Sie in dem Video unten: Quelle: COMPACT-TV