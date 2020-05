SchrangTV: Das Gesicht der Berliner Demo-Bewegung im Gespräch!

Immer mehr Menschen treibt es auf die Straßen, da Sie erkennen, dass wir mitten in eine Diktatur hineinschlittern. Friedvolle Demonstranten werden von der Polizei wie Schwerverbrecher behandelt. Dies erinnert sehr stark an den Herbst 1989 in der ehemaligen DDR.

In Berlin ist das bekannteste Gesicht der Demo-Bewegung Ilka Heise. Sie wurde verhaftet und kurze Zeit danach wieder frei gelassen. Sie erzählt exklusiv bei SchrangTV Talk was die die Einheitsmedien nicht bringen. Schaut Euch das an und teilt es dringend mit Freunden und Bekannten.



Quelle: SchrangTV