Die brutale israelische Siedlungspolitik

Könnten die geplante Justizrevolution und der starke Ausbau weiterer israelischer Siedlungen auf palästinensischem Boden etwas miteinander zu tun haben? Seit Wochen flammen die Konflikte zwischen der palästinensischen und der israelischen Bevölkerung wieder stark auf. Gleichzeitig steht das Land seit Wochen in Aufruhr wegen einer geplanten Justizreform, die auch als „Justizrevolution“ bezeichnet wird. Alle Zusammenhänge und Ziele dieser Vorstöße der israelischen Regierung können wir hier nicht ausreichend erläutern.

Doch es stellt sich die Frage, ob diese Justizreform benutzt wird, einem illegalen Landraub in nie gekannter Weise Tür und Tor zu öffnen. Seit Jahrzehnten ist das palästinensische Volk in Israel Opfer einer ungemein brutalen Siedlungspolitik, welche nun unumkehrbar werden könnte. KlagemauerTV will mit der Ausstrahlung des Filmes „Die Eiserne Mauer“ dem palästinensischen Volk eine Stimme geben.

Im Jahr 2006 hat der palästinensische Filmemacher Mohammed Alatar diesen Film produziert. Die Dokumentation beleuchtet die Probleme aus der Sicht der palästinensischen Bevölkerung in Israel und dem Westjordanland seit der Staatsgründung Israels und dürfte heute aktueller denn je sein. KlagemauerTV darf heute diesen Film mit Erlaubnis des Regisseurs ausstrahlen. Dafür bedanken wir uns recht herzlich....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV