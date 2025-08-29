Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Wehrpflicht-Bombe: Deutscher Pass für Migranten-Söldner

Freigeschaltet am 29.08.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Die Bundesregierung macht ernst! Ein neues Gesetz zur Wehrpflicht wurde auf den Weg gebracht. Man möchte jetzt alles dafür tun, um die Jugend an der Front zu verheizen. Wir schauen uns im heutigen Brennpunkt an, was in diesem Gesetz steht und welche Pläne es darüber hinaus noch gibt. Dominik Reichert und Jürgen Elsässer haben alle Informationen dazu zusammengetragen.

Quelle: COMPACT-TV

