Wehrpflicht-Bombe: Deutscher Pass für Migranten-Söldner

Die Bundesregierung macht ernst! Ein neues Gesetz zur Wehrpflicht wurde auf den Weg gebracht. Man möchte jetzt alles dafür tun, um die Jugend an der Front zu verheizen. Wir schauen uns im heutigen Brennpunkt an, was in diesem Gesetz steht und welche Pläne es darüber hinaus noch gibt. Dominik Reichert und Jürgen Elsässer haben alle Informationen dazu zusammengetragen.

