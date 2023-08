Interview mit Dr. Sabine Stebel – “Können 100 Ärzte lügen?”

Wer die Naturgesetze nicht versteht oder respektiert, wird am Ende verlieren. Eine politische, juristische oder religiöse Umdefinierung ändert nichts an den von der Natur vorgegebenen Gesetzmäßigkeiten. Wenn in Instituten und Firmen die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut, dann ist das inkompetent. Bezogen auf BioNTech und “Project Lightspeed” kann man von einem Geständnis sprechen, sagt die Biologin Dr. Sabine Stebel, die in ihrem Substack die Ausführungen des CEO von BioNTech, Uğur Şahin, rezensiert, fein säuberlich filetiert und analysiert.

Apolut zeigt den Film “Können 100 Ärzte lügen?” von Kai Stuht vom 1. – 16. September 2023 kostenlos, ohne Anmeldung und in voller Länge. Weitere Infos zu “Können 100 Ärzte lügen?” – Der Film, das Prequel „Prof. Dr. Sucharit Bhakdi – Die Doku” und aktuelle Interviews sind auf der Webseite https://www.100aerzte.com/ veröffentlicht. Quelle: apolut