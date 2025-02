Habeck-Aus: Putsch-Plan enthüllt!

Robert Habeck ist scheinbar kurz vor dem Wahltag am Ende. Der Vizekanzler muss sich nicht nur gegen Plagiatsvorwürfe wehren, sondern steht einem Putsch aus der eigenen Partei gegenüber. Was ist Fakt und was nur Gerücht? Und inwieweit sind Baerbock und Lang involviert? Alles über den geheimen Machtkampf bei den Grünen erfahren Sie von Dr. Stephanie Elsässer und TV-Chef Paul Klemm.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung über https://compact-online.de/unterstuetzen Quelle: COMPACT-TV