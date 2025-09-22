Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Im Gespräch: Ulrich Kutschera: Sex und Genderdebatte

Im Gespräch: Ulrich Kutschera: Sex und Genderdebatte

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 14:40 durch Sanjo Babić
Ulrich Kutschera (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk
Ulrich Kutschera (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk

Prof. Dr. Ulrich Kutschera ist Physiologe und Evolutionsbiologe. Er hat verschiedene Arten u.a. bei Anneliden selbst neu entdeckt und beschrieben. Er arbeitet im Fachbereich Biologie an der Uni Kassel und an der Uni in Palo Alto, Kalifornien, USA. Er ist ein streitbarer Geist und äußert sich zum durchgehenden Prinzip der Zweigeschlechtlichkeit in höheren Lebewesen abseits des derzeitigen Narrativs von variablen Geschlechtern. In der zweiten Folge des Interviews beschäftigen wir uns mit der Frage nach der auf der Erde existenten Anzahl der Geschlechter und inwiefern die Evolution Antworten zu dieser Frage aufzeigen kann.

Das Interview führte Markus Fiedler.

Hier der Link zum ersten Teil des Interviews: https://apolut.net/im-gespraech-ulrich-kutschera-1/

Hier der Link zum im Interview angesprochenen Buch "Evolutionsbiologie: Vom Ursprung der Sexualität zum modernen Menschen" https://www.ulmer.de/usd-8212787/evolutionsbiologie-.html

Quelle: apolut

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte herr in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige