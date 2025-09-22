Im Gespräch: Ulrich Kutschera: Sex und Genderdebatte

Prof. Dr. Ulrich Kutschera ist Physiologe und Evolutionsbiologe. Er hat verschiedene Arten u.a. bei Anneliden selbst neu entdeckt und beschrieben. Er arbeitet im Fachbereich Biologie an der Uni Kassel und an der Uni in Palo Alto, Kalifornien, USA. Er ist ein streitbarer Geist und äußert sich zum durchgehenden Prinzip der Zweigeschlechtlichkeit in höheren Lebewesen abseits des derzeitigen Narrativs von variablen Geschlechtern. In der zweiten Folge des Interviews beschäftigen wir uns mit der Frage nach der auf der Erde existenten Anzahl der Geschlechter und inwiefern die Evolution Antworten zu dieser Frage aufzeigen kann.

Das Interview führte Markus Fiedler. Hier der Link zum ersten Teil des Interviews: https://apolut.net/im-gespraech-ulrich-kutschera-1/ Hier der Link zum im Interview angesprochenen Buch "Evolutionsbiologie: Vom Ursprung der Sexualität zum modernen Menschen" https://www.ulmer.de/usd-8212787/evolutionsbiologie-.html Quelle: apolut