Im Gespräch mit Ulrich Mies über den neuen Faschismus, der keiner sein will

Nachdem wir in einem unserer letzten Podcasts über Faschismus gesprochen hatten, wiesen uns Kommentatoren auf Ulrich Mies und sein Buch über „den neuen Faschismus, der keiner sein will“, hin. Also schrieben wir Mies an und bekamen eine spontane Gesprächszusage. Obwohl das Gespräch 1,5 Stunden dauerte, konnten wir nicht alles abarbeiten, was wir uns vorgenommen hatten. Herausgekommen ist ein Gespräch, das vermutliche einen zweiten Teil bekommen wird. Gert Ewen Ungar und Tom J. Wellbrock im Gespräch mit Ulrich Mies.

Inhalt:

01:00 Faschismus? Geht’s nicht ein bisschen kleiner?



06:00 Faschismus: Versuch einer Definition



22:00 Fehlender Personenkult



25:00 Konzentrationslager



27:00 Demokratieabbau: Wie alles begann/beginnt



37:30 Rechts gegen rechts



41:00 Corona-Faschismus



45:00 Deutsche Tradition?



46:30 Ahnungslose



53:30 Neoliberaler Faschismus



01:00:00 Die Ideologie der Weltbeherrschung



01:05:00 Schwindende Macht: Neoliberaler Faschismus versus Multipolarität



01:13:00 Die Rolle des Kapitals



01:17:00 Wozu überhaupt Faschismus?



01:24:00 Auswege?



Quelle: wohlstandsneurotiker - der podcast