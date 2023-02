NEO: KRASS! Horrorexperiment jetzt Realität!

Dass wir nur noch in einer Demokratie-Simulation leben, die immer stärkere totalitäre Züge hat, ist mehr als offensichtlich. Scheinbar haben die Deutschen aus ihrer eigenen Geschichte nichts gelernt. Wo die Reise nun hingehen kann und was die brisante Ursache dafür ist, erfahrt ihr in diesem Video. Dies berichtet der renommierte Bestellerautor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "NEO".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf NEO: " erkennen – erwachen – verändern Euer Heiko Schrang" Quelle: NEO