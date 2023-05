Ex-Chefredakteur der Bildzeitung Julian Reichelt: Der letzte mutige Journalist in Deutschland musste gehen

„Der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR - Autoritätsstaat rebelliert“. So äußerte sich Springer-Boss Döpfner über seinen nun Ex-Chefredakteur von BILD, Julian Reichelt. Trotz dieser doch eigentlich anerkennenden Aussage hat sich der SpringerVerlag von Reichelt getrennt. Eine Bankrotterklärung für den deutschen Journalismus!

Nicht erst seit der sogenannten Pandemie dürfte jedem klar sein, dass es in Deutschland faktisch kaum mehr eine neutrale Berichterstattung gibt, das meiste ist geprägt von Meinungsdiktat, Medienpropaganda und sogar Lügen, die einem Mantra gleich ausschließlich den politischen Kurs bedienen. Die Hauptmedien haben sich so im Staat als vierte Gewalt positioniert und provozieren tiefe Gräben in der Gesellschaft zwischen regierungskonformem und freiem Denken. ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV