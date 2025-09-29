Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Spotlight: Harald Walach über die Hybris der Wissenschaft

Freigeschaltet am 29.09.2025 um 18:57 durch Sanjo Babić
Harald Walach (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk
Prof. Dr. Dr. Walach studierte Psychologie und Philosophie, promovierte in beiden Fächern und hat sich sehr lange mit komplementärmedizinischen Methoden beschäftigt. Im heutigen Interview geht es um das Thema Transhumanismus. Hierzu hat Prof. Walach auch eine Expertise zum Galileo Comission report verfasst. Und zwar für das gleichnamige "Galileo Comission scientific and medical network". Den Link zu seinem wissenschaftlichen Text finden Sie im Klappentext. Viel Spaß mit einer Stunde geballter Expertise zum Thema Transhumanismus.

Das Interview führte Markus Fiedler.

Links zum Interview:

Persönliche Homepage von Prof. Walach: http://harald-walach.de/

Interview zu 5G: Im Gespräch mit Manfred Mobilfunk: https://apolut.net/im-gespraech-manfred-mobilfunk/

CHS-Institute: http://www.chs-institute.org/

https://galileocommission.org/report/

https://galileocommission.org/wp-content/uploads/2025/07/Transhumanism-Report.pdf

https://corona-propaganda.de/transhumanismus-a-la-kurzweil/

https://apolut.net/dystopie-des-transhumanismus-am-horizont-von-markus-fiedler/

Ausschnitt aus dem Interview mit Harald Walach | Transhumanismus führt in eine dystopische Zukunft ‒ Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-harald-walach/

Quelle: apolut

