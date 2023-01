Weltwirtschaftsforum 2023: Globalisten-Bonzen präsentieren irre Pläne in Davos

In Davos in der Schweiz wird auch heuer wieder das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums stattfindet. Obwohl noch nicht alle Informationen dazu vorliegen, enthüllen die geplanten Vorträge und die eingeladenen Gäste bereits wohin die Reise in Zukunft gehen soll: Mehr Zensur und Überwachung, technokratische Tyrannei, Klimawandel-Panik samt „grünem Übergang“, Bargeldabschaffung, Abkehr von der herkömmlichen Familie zugunsten der LGBTQ-Bewegung und weitere „Beglückungen der Menschheit“.

