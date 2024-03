Im Gespräch: Robert Cibis - “CORONA.film”

Vorbei ist die Corona-Pandemie noch immer nicht! Knapp zwei Jahre ist es her, dass sie für beendet erklärt wurde – trotzdem liegt eine offizielle Aufklärung bis heute in weiter Ferne. Damit diese „Krise auf allen Ebenen“ nicht vergessen wird, hat Robert Cibis den Corona-Film gemacht, ein Dokumentarfilm in vier Teilen, der keine Fragen offenlässt. Noch bis 2020 hatte seine Produktionsfirma OvalMedia bestens mit dem Öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der staatlichen Filmförderung kooperiert – für seine Werke war der Filmregisseur und Produzent sowohl von Experten als auch vom Publikum stets gefeiert worden.

Dies änderte sich jedoch nach einem Video mit dem Arzt und früheren SPD-Politiker, Dr. Wolfgang Wodarg, schlagartig. Von dem plötzlichen Gegenwind ließ sich Cibis aber nicht unterkriegen und machte mit OvalMedia weiter. Mittlerweile ist diese zu einer Plattform geworden, die Journalismus, Film und Buchverlag vereint. Im Gespräch mit Michael Meyen spricht Robert Cibis über seinen Weg vom preisgekrönten Künstler und Darling der Kapitalismuskritiker zu einem der wichtigsten Corona-Aufklärer. Er gibt Einblicke in das polarisierende Phänomen „Corona-Ausschuss“, den OvalMedia in der Pandemie-Zeit viele Monate jeden Freitag übertragen hat und erklärt, warum die Corona-Krise für ihn ein „Türöffner ist, um die Welt zu verstehen“. Hier der Link zum Film: https://www.oval.media/mediathek/#CORONAfilm Inhaltsübersicht: 0:02:44 Warum wurde der Corona-Film zwei Jahre nach offiziellem Pandemieende noch gemacht? 0:15:09 Das Duell zwischen Wolfgang Wodarg und Ursula von der Leyen 0:20:53 Wer hat den Corona-Film finanziert? 0:33:42 Alles riskieren für die Freiheit 0:38:40 Der Fall „Corona-Ausschuss“ 0:47:59 Was treibt Robert Cibis an? 0:54:22 Der Ausschluss aus dem Mainstream als berufliche Neugeburt 1:04:25 Wie funktioniert OvalMedia heute? 1:14:06 Neue Projekte 1:20:15 Was sollte von Robert Cibis bleiben? Quelle: apolut