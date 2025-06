Basta Berlin (277) – Das B-Team

Das Bundeskabinett ist zwar nur B-Ware, aber sie arbeiten mit einem Hollywood-Budget. Sie lieben es, wenn ein Plan funktioniert… nur leider ist das nie der Fall. Sie sorgen für Lacher in New York und Washington, doch ihr größter Feind sind sie selbst. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, freuen sich auf dem Sommer! Denn Sommerzeit bedeutet Reisezeit: Zum Beispiel aus Somalia mit dem Zug über Polen nach Deutschland. Oder von Berlin über das Außenministerium nach New York. Beides lukrative Reiserouten. Für Unterhaltung sorgt während der Fahrt eine neue Folge „B-Team“…

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!



02:14:14 Annalena außer Dienst



26:56:04 Der berühmte „Mittelteil“



37:08:10 Das B-Team



58:54:20 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin