Dr. Daniele Ganser: Atomkrieg oder Bewusstseinswandel?

In diesem Gespräch vom 11.6.2025 rede ich mit Julia Szarvasy von NUOFLIX über die gefährliche Entwicklung hin zu einem globalen Krieg – angefeuert durch Medienpropaganda, geopolitische Machtspiele und das Schweigen der Zivilgesellschaft. Wir sprechen weiterhin über den Ukrainekrieg und die Rolle der NATO, Deutschlands gefährliches Spiel zwischen Vasallentreue und Selbstverleugnung, die Bedeutung von Aufklärung und Zivilcourage, Friedensforschung im Zeitalter der Eskalation und das Comeback der Kriegspropaganda in deutschen Medien. Ich erkläre, warum ich trotz Diffamierung bei meiner Linie bleibe: gewaltfrei, faktenbasiert, völkerrechtsorientiert.

Dr. Daniele Ganser ist Schweizer Historiker und Friedensforscher. Er ist Leiter des Swiss Institute for Peace an Energy Research (SIPER).

In seiner Arbeit untersucht Daniele Ganser die Themen Frieden, Energie, Krieg, Terror und Medien aus geostrategischer Perspektive. In der Überzeugung, dass auch Wissenschaftler helfen können, einen Teil der Lügen und der Brutalität zu überwinden, die unsere Welt noch immer prägen, engagiert sich Daniele Ganser gemeinsam mit tausenden Menschen für eine Welt in Frieden und für erneuerbare Energien. Seine Forschungsschwerpunkte sind: Internationale Zeitgeschichte seit 1945, Verdeckte Kriegsführung und Geheimdienste, US-Imperialismus und Geostrategie, Energiewende und Ressourcenkriege, Globalisierung und Menschenrechte.

Quelle: Daniele Ganser