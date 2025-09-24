Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Über 50% AfD: Höcke kündigt große Wende an!

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Seit ihrer Gründung wurde die AfD vom politischen Gegner und dem Mainstream hart und teils auf widerliche Weise bekämpft - doch stets ohne den gewünschten Erfolg. Von 4,7%, über 12,6% und noch 20,8% im Februar bei der Bundestagswahl, steht die Alternative für Deutschland in den neuesten Umfragen mit 27% auf Platz 1 bundesweit! Auf dem AfD-Sommerfest hat der mutigste Patriot Deutschlands nun ein neues Ziel ausgerufen: 50% + X! Dr. Stephanie Elsässer und Dominik Reichert analysieren, ob Björn Höcke am Ende Recht behalten könnte.

Quelle: COMPACT-TV

