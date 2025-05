Interview Flavio von Witzleben mit Journalist Tom-Oliver Regenauer: Spektakuläre Hintergrundrecherche zu Trump, Musk & Co.

Donald Trump und Elon Musk polarisieren wie aktuell kaum jemand. Für die einen sind sie Hoffnungsträger - für die anderen Teil des Deep State. Wer sind sie wirklich? Publizist Tom-Oliver Regenauer stellt ihre Worte ihren Taten gegenüber. Er zeigt die verborgenen Seiten beider Figuren und die brisanten Hintergründe ihrer Machtauf. Ein Gespräch über Macht, Manipulation und die Frage, ob es noch Hoffnung für eine freie Gesellschaft gibt.

Teaser: Tom-Oliver Regenauer: Trump geht es primär um Donald Trump und das schon immer. Und wir sind jetzt mit neuer mRNA konfrontiert, mit einem ausgefeilteren Zensurnetzwerk.

Wir kriegen KI zur generellen Massenüberwachung und wenn man dann, wir reden dann nachher noch über Musk, noch anschaut, wie OpenAI mit Sam Altman, und was das überhaupt für ein Typ ist, und wie das zusammenhängt mit der Partnerschaft von SpaceX mit zum Beispiel WISeKey in der Schweiz - da gibt es dann eID-Lösungen [eID = elektronische Identität] für Regierungen „out ofthe box“, also diese industrieschlüsselfertigen eID-Lösungen.

Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das mit meinem Gedanken von Freiheit übereinstimmen soll und warum die Leute das nicht angucken. Also, mal sind die Demokraten der Deep State, das andere Mal sind es die Republikaner. Während George Bush dran war, da waren es die Republikaner, waren die der Deep State. Dann kamen die guten Demokraten und Obama mit seinem HOPE-Programm und so. Dann waren die Demokraten die Guten, haben gewonnen. Und jetzt waren die Demokraten wieder Deep State. Jetzt sind die Republikaner wieder Anti-Deep-State. Also das ist ja dort immer sehr schön zu sehen, diese Hegelsche Herrschafts-Dialektik...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV