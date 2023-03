„Imagine“: John Lennons One World

Den Song „Imagine“ von John Lennon hört man oft bei Kundgebungen der deutschen Friedensbewegung, zuletzt bei der Wagenknecht-Demo in Berlin am 25. Februar. Doch ist die in dem 1971 veröffentlichen Lied beschriebene Welt wirklich eine bessere? Lennon singt „Imagine there’s no heaven“ („Stell Dir vor, es gibt keinen Himmel“), „no countries“ („keine Länder“), „no heaven“ („keinen Himmel“) und „no posessions“ („keinen Besitz“). Das klingt verdächtig nach der Agenda von Klaus Schwab und anderen Globalisten.

COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elässer meldet daher Kritik an dieser Musikauswahl der Friedensbewegten an. Seinen Kommentar sehen Sie in dem Video oben. Geheimakte Beatles: In seinem Buch „Geheimsache ‚Paul is dead‘?“ schreibt Joseph Holder die Geschichte der „Fab Four“ vollkommen neu: Er enthüllt, welche Rolle das berüchtigte Tavistock Institut und Geheimdienstkreise bei der Gründung der Beatles spielten, mit welcher Agenda sie losgeschickt wurden und welche okkulten Zeichen und Symbole auf ihren Plattencovern zu finden sind. Und er geht dem wohl größten Geheimnis der Beatles auf den Grund… Ein Enthüllungswerk, spannend wie ein Krimi, das einem den Atem stocken lässt. Hier bestellen. Quelle: COMPACTTV