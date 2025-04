Wie lange haben wir noch echtes Fleisch auf dem Teller?

Große internationale Konzerne aus der Fleisch- und Lebensmittelbranche beteiligen sich mit immensen Investitionen an kultiviertem Laborfleisch. Sägen sie damit nicht an dem Ast, auf dem sie sitzen? Oder steckt da mehr dahinter und sie wittern ein Riesengeschäft à la Agenda 2030?

Im Januar 2024 strahlte Kla.TV die Sendung „Nahrung als Waffe“ aus. Hier wurde die Verbindung zwischen den damaligen Bauernprotesten und dem Angriff der WEF-Agenda 2030 [Weltwirtschaftsforum] auf unsere Nahrung und deren Erzeuger – sprich unsere Bauern – festgestellt. Zudem veröffentlichte Kla.TV auch „Frankensteins Buffet à la Agenda 2030 – Alles über Fleischersatz“, worin wiederum die Zusammenhänge zwischen der genannten Agenda und den Entwicklungen in der Lebensmittelindustrie aufgezeigt wurden – um rechtzeitig vor Produkten aus deren Laboratorien, wie z.B. Fleischersatz oder künstlich gezüchtetem Fleisch, zu warnen.

Aktuell beteiligen sich große internationale Konzerne aus der Fleisch- und Lebensmittelbranche mit viel Geld an Startups und Pionierunternehmen. Kapitalgeber wie Bill Gates, Sergey Brin [Mitbegründer von Google], der britische Milliardär Richard Branson [Mitbegründer der Marke Virgin] oder namhafte Hollywood-Prominenz wie Leonardo DiCaprio feuern den Hype um das – nur vermeintlich – tierfreie Zellkultur-Fleisch weiter an. Auch China investiert 300 Mio. US-Dollar in drei israelische Start-Ups: SuperMeat, Future Meat Technologies und Meat the Future.



Auch bereits etablierte Big-Player aus der Fleisch- oder Pharmabranche, wie etwa die PHW-Gruppe, einer der größten Geflügelproduzenten Europas, zu dem auch Wiesenhof gehört, investierte 40 Millionen Euro in eine strategische Partnerschaft mit Mosa Meat [April 2024], einem niederländischen In-vitro-Fleisch-Hersteller [kultiviertes oder Laborfleisch].

In Großbritannien wurde Mitte 2024 durch die Animal and Plant Health Agency, das Ministerium für Umwelt, Ernährung und Landwirtschaft, im Labor gezüchtetes Hühnerfleisch von Meatly als Tierfutter bereits zugelassen.

Mit welchem Ziel die Agenda 2030 so vehement vorangetrieben wird, entnehmen sie unseren beiden immer noch brandaktuellen Sendungen: „Nahrung als Waffe“ und „Frankensteins Buffet – Alles über Fleischersatz“.



Vor den beiden Sendungen geben wir nur noch eines zu bedenken: Ein Schelm wäre, wer da auch noch eine Verbindung zu den vielen Tierseuchen herzustellen versucht, wie z. B. zu der afrikanischen Schweinegrippe, der Maul- und Klauenseuche, der Vogelgrippe, der Rinderseuche und vielen mehr…

Denn auch diese Seuchenmeldungen führten übermäßig viele Betriebe an den Rand ihrer Existenz, indem u.a. gesamte Viehbestände präventiv ausgerottet wurden. Dies geschah doch nicht etwa, um den Fleischersatz voranzutreiben?



Quelle: Kla.TV