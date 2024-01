Flächenbrand: Bauern-Proteste in ganz Europa!

Die tagelangen Proteste unserer Landwirte machen bei unseren europäischen Nachbarn Schule und nun liegt nahezu der gesamte Kontinent lahm. Das eigentliche Thema für den Mainstream ist jedoch ein völlig anderes: Der Rechtsextremismus. Gelingt dieses Verwirrspiel? Was fand heute alles in Frankreich, Italien und Polen auf den Straßen statt und wie erfolgreich ist der Kampf des Volkes gegen die Globalisten? Einen Überblick bieten Ihnen heute André Poggenburg und TV-Chef Paul Klemm.

Quelle: COMPACT-TV