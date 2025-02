Gaza: Was hat Trump vor?

Nanu, was soll das denn werden? Das dachten sich nicht nur unser Chefredakteur Jürgen Elsässer und Armin-Paul Hampel. Trump will den Gaza-Streifen in amerikanischen Besitz überführen. Nach "Grönland" also schon der zweite sonderbare Streich des US-Präsidenten. Aber was ist tatsächlich dran? Das erfahren Sie sofort im Brennpunkt des Tages!

