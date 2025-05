"Rückenwind" von Familie Sasek mit Johannes Brändli (Freundestreffen 2025)

Ist es nur ein Zufall, dass Johannes Brändli mit seinem neuesten Lied „Rückenwind“ wieder einmal völlig unabgesprochen genau den Kern von dem trifft, was Ivo Sasek am Freundestreffen 2025 gepredigt hat?! Diese Lied-Produktion ist einmal mehr ein Beweis dafür, wie es läuft, wenn man im selben Strom des Lebens unterwegs ist. Werde Teil der Neuen Welt, von der die Familie Sasek in diesem Lied nicht nur singt, sondern sie täglich erlebt – mitten in all den Ungerechtigkeiten dieser Zeit. Je größer der Druck ist, desto mehr spüren sie himmlischen Rückenwind in ihren Segeln und erleben immer wieder übernatürliche Kraft inmitten der Schwachheit.

Eine neue Zeit ist im Anbruch Eine neue Welt kommt durch uns Unser HERZ sagt uns, „Du wirst fliegen“ Du bist nämlich ein Schmetterling Und die Zeit des Kriechens ist vorbei...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV