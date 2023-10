Interview mit Prof. Dr. Gerald Hüther – Der Mensch ist kein Objekt

„Unsere größten, aktuellen Probleme fußen auf einer Beziehungskultur, in der wir uns gegenseitig zum Objekt unserer Bewertungen und Absichten machen.” Wer zum Objekt gemacht wird, kann sich nicht entfalten – nur verwickeln. In unserer heutigen globalen Welt sind zudem die alten hierarchischen Ordnungsstrukturen manifestiert worden. Abschaffen lassen sie sich erst, wenn die Menschen mündig geworden sind und gelernt haben, sich zu unterstützen, statt sich zu dominieren. In der reinen Hoffnung kann der Mensch auch steckenbleiben. Wir alle müssen etwas dafür tun, dass es wieder gut wird.

Die Menschen sind auf dieser Welt nur ein Teil von etwas Größerem – das nennt sich LEBEN. Wer denkt, dass er das Leben benutzen und für seine Zwecke manipulieren kann, trennt sich innerlich von sich selbst, da er selbst das Lebendigste ist, was es auf dieser Welt gibt. Quelle: apolut