Ukraine will auch noch Atomwaffen!

Jetzt will die Ukraine auch noch Atomwaffen. Die zugesagten Kampfpanzer und die in Aussicht gestellten Kampfbomber und Raketen genügen dem Selenski-Regime offenbar nicht. Was bezweckt Kiew mit der Forderung nach immer neuen Waffen und jetzt sogar Atomwaffen?

Das sind einige unserer heutigen Themen: Rückblick: Januar, der Messer-Monat

AfD: Streit wegen Russland?

Razzia bizarr: Wegen Plastik-Pistole

Ukrainerin: Keine Waffen mehr! Quelle: COMPACTTV