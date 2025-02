Auto-Anschlag! Asylant rast in Menschenmenge!

27 Verletzte bei Auto-Anschlag in München! Ein Kind schwebt in Lebensgefahr. Der Amok-Fahrer: Ein straffälliger Asylbewerber aus Afghanistan. Wir fassen das bisher Bekannte in dieser Blitz-Sendung zusammen.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung unter compact-online.de/unterstuetzen. Quelle: COMPACT-TV