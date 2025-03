In Karlsdorf: Hier wählen 73,3% die AfD!

Rekord-Ergebnis: Im thüringischen Karlsdorf hat die AfD bei der Bundestagswahl 73,3 Prozent der Stimmen abgesahnt! Wer lebt in diesem Ort? Skinheads und Reichsbürger? Was macht die blaue Partei ausgerechnet hier so erfolgreich? COMPACT-TV vor Ort!

