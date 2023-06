Vorbild Malle: Brandmauer gegen Rechts plattgemacht!

Auf den Balearen gehen die Verhandlungen zwischen der konservativen Partido Popular und der patriotischen Vox in die entscheidende Runde. In den Gemeinden werden bereits die ersten Bündnisse geschmiedet. Und auch sonst will man dem Rechtsruck bei den Regionalwahlen politisch Geltung verschaffen. So vermeldet die deutschsprachige Mallora-Zeitung: „Kurz vor der konstituierenden Sitzung des aus den Wahlen vom 28. Mai hervorgegangenen Regionalparlaments an diesem Dienstag (20.6.) haben die konservative Volkspartei (PP) und die rechtsextreme Partei Vox auf den Balearen eine erste Einigung erzielt."

Weiter heißt es in der Zeitung: "Demnach treten die Konservativen den Parlamentsvorsitz an Vox ab. (…) Zugleich haben sich PP und Vox für die Balearen auf ein politisches Grundsatzpapier geeinigt. Darin geht es unter anderem um die Gleichbehandlung der beiden offiziellen Sprachen auf den Inseln – Katalanisch und Spanisch –, eine härtere Gangart gegen die illegale Einwanderung und die Definition, was unter häuslicher Gewalt genau zu verstehen ist. Damit scheint auch der Weg für eine Regierungsbildung unter Vorsitz der konservativen Wahlsiegerin Marga Prohens geebnet.“ Heute Malle, morgen Erfurt? Mehr dazu erfahren Sie von unserem Insel-Experten Maximilian Pütz in dem Video oben.

Quelle: COMPACTTV