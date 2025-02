Kinderschutz-Kongress 2025 – Wenn das die Eltern wüssten …

Seit dem 29.01. dieses Jahres tagt der Kinderschutz-Kongress 2025. Mit dabei sind namhafte Referenten wie: Jo Conrad, Roger Bittel, Frank-Robert Belewsky, Oliver Janich, Dr. Ronald Weikl, Raik Garve und viele mehr. Mit freundlicher Genehmigung des Kongressteams strahlt Kla.TV exklusiv bereits während des Kongresses ein Interview mit Dr. Michael Nehls zum Thema „Die Lithium-Lüge“ für Sie aus. Lithium nimmt als Spurenelement bereits in der frühkindlichen Entwicklung positiven Einfluss. In Europa wurde es als Nahrungsergänzungsmittel verboten. Das giftige Aluminium hingegen darf in Kindersüßigkeiten zugeführt werden – was läuft hier schief?

Quelle: Kla.TV