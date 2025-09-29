Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
5 vor 12: Beginnt nächste Woche Krieg?

Freigeschaltet am 29.09.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACT-TV / Eigenes Werk
Bild: COMPACT-TV / Eigenes Werk

Achtung Kriegsgefahr! Während europäische Länder überall russische Drohnen wittern, bereiten die USA eine beispiellose Militärkonferenz vor. Am Sonntag könnte zudem ein neuer Krisenherd in Moldawien entstehen. COMPACT-Chef Jürgen Elsässer erklärt, warum es schon in der nächsten Woche eskalieren könnte!

Quelle: COMPACT-TV

