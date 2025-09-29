5 vor 12: Beginnt nächste Woche Krieg?

Achtung Kriegsgefahr! Während europäische Länder überall russische Drohnen wittern, bereiten die USA eine beispiellose Militärkonferenz vor. Am Sonntag könnte zudem ein neuer Krisenherd in Moldawien entstehen. COMPACT-Chef Jürgen Elsässer erklärt, warum es schon in der nächsten Woche eskalieren könnte!

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen

Quelle: COMPACT-TV