5 vor 12: Beginnt nächste Woche Krieg?
Freigeschaltet am 29.09.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Achtung Kriegsgefahr! Während europäische Länder überall russische Drohnen wittern, bereiten die USA eine beispiellose Militärkonferenz vor. Am Sonntag könnte zudem ein neuer Krisenherd in Moldawien entstehen. COMPACT-Chef Jürgen Elsässer erklärt, warum es schon in der nächsten Woche eskalieren könnte!
COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen
Quelle: COMPACT-TV
Anzeige