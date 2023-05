Wikipedia und der Biologe Clemens Arvay - Nachtreten, wenn jemand am Boden liegt | #83 Wikihausen

Der Biologe Clemens Arvay hat sich am 18.2.2023 das Leben genommen. Einen erheblichen Anteil an diesem Selbstmord soll die Schmierenkampagne in der Wikipedia gehabt haben. Clemens Arvay, der stets mit bedachter Wortwahl und leiser Stimme sich zu den Corona-Impfstoffen geäußert hat, wurde mit einer beispiellosen Schmierenkampagne in den Medien konfrontiert. Allen voran die Wikipedia. Darin der maximalst diskreditierende Artikel war das Ergebnis von Wikipediaeditoren mit äußerst toxischem Sozialverhalten, die ihre maximale Befriedigung daraus ziehen, dass sie Macht ausüben und über Machtmissbrauch anderen schaden können.

Diese Schmierenkampagne führte zu einer tiefen Verzweiflung des sympathischen Biologen, der in Folge der Medienhetze u.a. auch seinen Doktorvater und den Unistandort für seine Dissertation wechseln musste.



Wir untersuchen den heutigen Stand des Artikels zu Clemens Arvay und wie sich die Wikipedianer nach dem 18. Februar 2023 in der Diskussion zum Arvay-Wikipediaeintrag verhalten haben.



Ebenfalls beleuchten wir retrospektiv die Anfänge dieser Hetzkampagne in der Wikipedia an der maßgeblich die Autoren "Fiona B." und "Perfect Tommy" beteiligt waren und immer noch sind.

Quelle: wikihausen