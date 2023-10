Basta Berlin (196) – Mit Burka und Maske

Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu verstecken: Etwa durch Vollverschleierung bei pro-palästinensischen Protesten. Oder mit einer alten Corona-Maske. Beides ist in Deutschland wieder ein trauriger Trend geworden. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, blicken heute auf zwei drängende Themen: Wie schlecht ist die Integration bereits vor der Flüchtlingswelle 2015 gelungen? Und was planen WHO und Karl Lauterbach für künftige Pandemien. Die Fakten zeichnen in beiden Fällen ein beunruhigendes Bild…

Die Kapitel: 00:00:00 Begrüßung und Themen



00:02:12 Lamborghini und Krawall



00:39:07 Zuschauerfeedback



00:50:33 Perfide Pläne



01:09:49 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin