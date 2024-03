Interview mit Tom Lausen – Eine Aufarbeitung der Corona-Krise

Der Mensch ist die einzige Kreatur auf Erden, die nur von ihrer Vorstellungskraft geleitet wird.Wir alle haben eine Vorstellung von Demokratie und fordern sie so ein, wie wir sie uns vorstellen. Daraus entsteht eine Erwartungshaltung, die nicht erfüllt werden kann. Die Realität sieht so aus, dass wir nichts von dem bekommen, was wir glauben, sondern wir bekommen dass, was wir sehen.

Um das Wort “Demokratie” ranken sich entsprechend viele Missverständnisse. Quelle: apolut