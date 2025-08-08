Weltweiter Frühlingsanbruch - 70 Länder online an der 21. AZK (Einführung von Lois Sasek + Elias Sasek)

Herzlich Willkommen zur 21. AZK! – Die AZK gehört seit 2008 zu den größten Plattformen Europas für fachkompetente und freie Aufklärung. Es sind bisher über 100 Zeugen zu Wort gekommen vor Millionen von Zuhörern. Der immer weiter fortschreitenden Zensur begegnet sie mit qualifizierten Gegenstimmen. Die AZK deckt schonungslos auf, was gleichgeschaltete Propagandamedien verdrehen, auslassen oder sogar zensieren. Die Kartellmedien fliegen mehr und mehr auf. Diesmal sind es Zuschaltungen aus über 70 Ländern. Über 40 Dolmetscher übersetzen heute und 385 Techniker bedienen die Technik vor Ort, aber auch in der ganzen Welt.

Diese 21. AZK zeigt, dass der Frühling weltweit aufbricht. Dies ist ein Signal an die ganze Welt. Sei ein Teil dieses weltweiten Aufbruchs!